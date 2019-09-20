Курянину дали срок за доставшуюся по наследству винтовку
ТОЗ-8 и патроны остались курянину после отца
Курянин забыл сдать оружие и попал под статьюФото: из открытых источников
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Рыльский районный суд вынес приговор 52-летнему курянину. Его признали виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия.
Мужчина в доме умершего отца нашел малокалиберную нарезную винтовку ТОЗ-8 и патроны. Обнаруженное он оставил себе и хранил дома. Впоследствии оружие было изъято сотрудниками полиции.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил осужденному наказание в виде девяти месяцев ограничения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU