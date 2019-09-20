2019-09-20T13:14:46+03:00
Происшествия

Курянину дали срок за доставшуюся по наследству винтовку

ТОЗ-8 и патроны остались курянину после отца
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянин забыл сдать оружие и попал под статьюКурянин забыл сдать оружие и попал под статьюФото: из открытых источников
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Рыльский районный суд вынес приговор 52-летнему курянину. Его признали виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Мужчина в доме умершего отца нашел малокалиберную нарезную винтовку ТОЗ-8 и патроны. Обнаруженное он оставил себе и хранил дома. Впоследствии оружие было изъято сотрудниками полиции.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил осужденному наказание в виде девяти месяцев ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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