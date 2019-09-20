2019-09-20T13:04:00+03:00
Происшествия

Курянин до смерти забил знакомого

Трагедия произошла в Льговском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Обвиняемого ждет судОбвиняемого ждет судФото: Светлана ВОЛКОВА
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Во Льговском районе местного жителя подозревают в причинении в ходе конфликта тяжких телесных повреждений мужчине, от которых тот умер.

СК завел уголовное дело против 42-летнего жителя Льговского района. По версии следствия вечером 16 августа между подозреваемым и его 35-летним знакомым на улице около его дома в селе Густомой Льговского района произошел конфликт. Мужчина стал избивать оппонента кулаками по голове и животу. После чего потерпевший ушел домой, откуда его доставили в больницу.

18 августа он от причиненных подозреваемым телесных повреждений скончался во Льговской районной больнице.

Сейчас подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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