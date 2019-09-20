Единый билет теперь можно будет купить и в города Курской области
АНО «Единая транспортная дирекция» (АНО «ЕТД»), организатор перевозок по единому билету в Крым и Абхазию, сообщил о начале мультимодальных перевозок в регионах России. Первым этот проект будет реализован в Курской области. Перевозки стартуют 27 сентября.
С 20 сентября в билетных кассах АО «ФПК», а с 26 сентября через корпоративный сайт ОАО «РЖД» пассажиры смогут оформить единый билет «поезд + автобус» в сообщении с населенными пунктами Курской области.
При покупке единого билета пассажиру оформляется билет на поезд и талон, предоставляющий право на проезд в автобусе.
Оформить единый билет можно одной покупкой в железнодорожных кассах любого города, на сайте ОАО «РЖД», а также через мобильное приложение «РЖД пассажирам», и далее доехать из любого города Российской Федерации до населенных пунктов Курской области с пересадкой на железнодорожном вокзале города Курска.
Автобусное сообщение осуществляется по следующим маршрутам в прямом и обратном направлении:
• Курск – Фатеж – Линец – Железногорск;
• Курск – Курчатов;
• Курск – Курчатов – пос. имени Карла Либкнехта – Льгов;
• Курск – Курчатов – пос. имени Карла Либкнехта – Льгов – Ивановское – Рыльск;
• Курск – Медвенка – Дрозды – Обоянь;
• Курск – Б.Солдатское – Суджа.
Информацию о расписании движения автобусов и стоимости перевозки можно узнать на официальном сайте АНО «ЕТД» в разделе «Единый билет» http://transdir.ru/united-ticket/, в железнодорожных кассах, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Мультимодальные перевозки», также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Работа по внедрению единых билетов также ведется в Волгоградской, Ростовской, Самарской и Саратовской областях.
ИСТОЧНИК KP.RU