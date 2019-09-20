Куряне привезли награды всероссийского турнира фехтовальщиков
В Казани состоялся всероссийский турнир фехтовальщиков «Золотая осень» среди спортсменов 2005 - 2007 годов рождения. Спортсмены Курской области вернулись с наградами, сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту.
Первое место в соревнованиях заняла Ирина Зорина, серебряная награда у Лилианы Головиной. А команда региона, в состав которой вошли Евгения Герасимова, Лилиана Головина, Ирина Зорина, Елизавета Реутова завоевала первое место.
Турнир «Золотая осень» включен в Единый календарный план Министерства спорта России. В нем приняли участие 127 спортсменок у девушек и 100 спортсменов у юношей.
ИСТОЧНИК KP.RU