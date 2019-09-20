2019-09-20T12:06:40+03:00
Спорт

Куряне привезли награды всероссийского турнира фехтовальщиков

Первое место в соревнованиях заняла Ирина Зорина, серебряная награда у Лилианы Головиной
Ольга ДАНИЛОВА
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В соревнованиях приняли участие 127 спортсменок у девушек и 100 спортсменов у юношейВ соревнованиях приняли участие 127 спортсменок у девушек и 100 спортсменов у юношейФото: предоставлено пресс-службой
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В Казани состоялся всероссийский турнир фехтовальщиков «Золотая осень» среди спортсменов 2005 - 2007 годов рождения. Спортсмены Курской области вернулись с наградами, сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту.

Первое место в соревнованиях заняла Ирина Зорина, серебряная награда у Лилианы Головиной. А команда региона, в состав которой вошли Евгения Герасимова, Лилиана Головина, Ирина Зорина, Елизавета Реутова завоевала первое место.

Турнир «Золотая осень» включен в Единый календарный план Министерства спорта России. В нем приняли участие 127 спортсменок у девушек и 100 спортсменов у юношей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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