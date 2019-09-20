В Курской области сбили двух пешеходов

СЕГОДНЯ 11:34 2019-09-20T11:35:06+03:00

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В Курской области за сутки сбили двух пешеходов. Оба случая произошли на нерегулироемом переходе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 20 сентября.

Так, 19 сентября в 7.50 на 45 километре трассы «Курск-Льгов-Рыльск» в Курчатовском районе, возле дома №1 по улице Садовой города Курчатова ВАЗ-2110 сбил женщину. 47-летний водитель ехал из Курска в сторону Львова и сбил 47-летнюю местную жительницу. В результате ДТП женщина с ранением госпитализировали в ФГБУЗ "МСЧ-125" ФМБА России.

В тот же день в 13.30 возле дома.№37/1 по улице Курской города Железногорска «Тойота» совершила похожее ДТП. 56-летняя женщина ехала со стороны улицы Гайдара в сторону улицы Димитрова и на нерегулируемом переходе сбила 29-летнюю девушку. пешехода, В результате аварии она получила травмы.

Всего за сутки на территории Курской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых три человека получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU