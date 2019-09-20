Замгубернатора Курской области стал экс-сотрудник Росавтодора

СЕГОДНЯ 07:58 2019-09-20T07:58:20+03:00

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Губернатор Курской области подписал распоряжение о назначении на должность заместителя губернатора Александра Чуркина

В должности заместителя губернатора Александр Чуркин будет курировать образование, культуру, спорт и молодежную политику.

Александр Чуркин родился 18 декабря 1970 года в Ярославской области. В 1994 году окончил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет по специальности инженер – системотехник. С 1995 года работал на Ленинградской АЭС. Прошел путь от должности инженера цеха наладки до участия в международной команде проекта Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Счет ядерной безопасности».

С 2002 года был занят в двух российско-германском и российско-французском совместных проектах в области ритейла. В июле 2010 года Александр Владимирович был назначен руководителем направления по внедрению проектов в российско-французской компании «Софт Солюшенз», специализирующейся на информационных технологиях и разработках в сфере системной интеграции. В 2015 году перешел на работу в структуры Федерального дорожного агентства (Росавтодор), занимал должность заместителя директора ФГБУ «Информавтодор», участвовал в разработке образовательных программ, проведении культурных, массовых и спортивных мероприятий.

В январе 2019 года был назначен советником Губернатора Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU