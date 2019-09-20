В Курской области «накрыли» казино
Сотрудники УФСБ пресекли противоправную деятельность, связанную с организацией и проведением вне игорной зоны азартных игр, сообщили в ведомстве.
Задержан житель Курской области, причастный к незаконной организации и проведению вне игорной зоны азартных игр с использованием игрового оборудования, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».
Из незаконного оборота изъято специализированное игровое оборудование: столы для игры в покер, наборы игральных карт, фишек и иных предметов, предназначенных для осуществления игорной деятельности, а также «черная бухгалтерия» и другая документация.
Сейчас проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению противоправной деятельности, установлению причастных к этому лиц, добавили в УФСБ.
ИСТОЧНИК KP.RU