В Курской области «накрыли» казино

СЕГОДНЯ 07:55 2019-09-20T07:55:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники УФСБ пресекли противоправную деятельность, связанную с организацией и проведением вне игорной зоны азартных игр, сообщили в ведомстве.

Задержан житель Курской области, причастный к незаконной организации и проведению вне игорной зоны азартных игр с использованием игрового оборудования, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Из незаконного оборота изъято специализированное игровое оборудование: столы для игры в покер, наборы игральных карт, фишек и иных предметов, предназначенных для осуществления игорной деятельности, а также «черная бухгалтерия» и другая документация.

Сейчас проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению противоправной деятельности, установлению причастных к этому лиц, добавили в УФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU