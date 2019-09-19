В Курске ВАЗ с 19-летним водителем за рулем попал под КАМАЗ

СЕГОДНЯ 14:37 2019-09-19T14:37:03+03:00

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ДТП произошло 18 сентября примерно в 21:25 возле дома №8«А» по улице Гремяченская Курска. Здесь столкнулись автомобиль ВАЗ-2110, под управлением 19-летнего водителя и КАМАЗ, за рулем которого был 58-летний мужчина.

По данным ГИБДД в результате ДТП водитель и 19-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2110 с ранениями различной степени тяжести были доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU