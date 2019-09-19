В Курске четыре авто столкнулись "паровозиком"

СЕГОДНЯ 13:20 2019-09-19T13:20:29+03:00

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ДТП произошло 18 сентября примерно в 20.30 возле дома №105 по улице Энгельса Курска. По предварительным данным здесь столкнулись «Форд Торнео», под управлением 40-летнего водителя, который ехал со стороны площади Дзержинского в направлении проспекта Кулакова, с автомобилем «Фольксваген Пассат», за рулем которого был 32-летний водитель. От удара «Фольксваген Пассат» врезался в стоящий автомобиль «Шевроле Ланос», а тот в свою очередь столкнулся со стоящим автомобилем «Форд Фиеста», рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП водитель и 30-летняя женщина-пассажир автомобиля «Фольксваген Пассат» с ранениями различной степени тяжести были доставлены в ГКБ №4 Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU