В Курской области пройдут соревнования по спортивному туризму на парусной дистанции

СЕГОДНЯ 11:13 2019-09-19T11:13:54+03:00

Из-за погодных условий возможны изменения в программе Фото: Из архива КП.

Изменить размер текста: A A

Финал Кубка России по спортивному туризму на парусной дистанции состоится 21-22 сентября в поселке Копенки на Михайловском водохранилище (Железногорский район). Запланировано три старта: две короткие и одна длинная гонки. Участвуют разборные парусные суда - катамараны и тримараны.

Соревнования такого уровня в нашем регионе проводятся впервые. Кубок страны стартовал в Кронштадте на острове Котлин, а завершится в Курской области.

Открытие соревнований 21 сентября в 11:00 (из-за погодных условий возможны изменения в программе).

ИСТОЧНИК KP.RU