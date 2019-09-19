2019-09-19T11:13:54+03:00
Спорт

В Курской области пройдут соревнования по спортивному туризму на парусной дистанции

Открытие состязаний - 21 сентября
Ольга ДАНИЛОВА
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Из-за погодных условий возможны изменения в программеИз-за погодных условий возможны изменения в программеФото: Из архива КП.
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Финал Кубка России по спортивному туризму на парусной дистанции состоится 21-22 сентября в поселке Копенки на Михайловском водохранилище (Железногорский район). Запланировано три старта: две короткие и одна длинная гонки. Участвуют разборные парусные суда - катамараны и тримараны.

Соревнования такого уровня в нашем регионе проводятся впервые. Кубок страны стартовал в Кронштадте на острове Котлин, а завершится в Курской области.

Открытие соревнований 21 сентября в 11:00 (из-за погодных условий возможны изменения в программе).

ИСТОЧНИК KP.RU

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