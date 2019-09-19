Главным тренером курского ФК «Авангард» назначен Олег Василенко

СЕГОДНЯ 11:07 2019-09-19T11:07:52+03:00

У "Авангарда" будет Попечительский совет, сказали в администрации Фото: Из архива КП.

Изменить размер текста: A A

В связи с многочисленными обращениями болельщиков ФК «Авангард» в социальных сетях администрация Курской области сообщила, что в ближайшее время состоится общее собрание членов Ассоциации футбольного клуба «Авангард». Кроме того, продолжается работа над созданием Попечительского совета. Основная задача - вывести главную футбольную команду из затяжного кризиса и сформировать основу для последующего развития.

Главным тренером ФК «Авангард» назначен Олег Василенко, ранее он занимал эту должность с приставкой «и.о.». Специалист пришел в клуб в межсезонье в качестве старшего тренера.

Ранее Олег Василенко сотрудничал с тренерским штабом сборной Южной Кореи. В 2016 - 2018 годах тренировал латвийский клуб РФШ и литовский «Тракай». Последняя команда под его руководством смогла преодолеть два квалификационных раунда в Лиге Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU