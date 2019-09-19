Курянам предлагают проверить свою грамотность
19 сентября в 12.00 библиотека № 10 (ул. Менделеева, 36) приглашает курян и гостей города стать участниками библиомикса «Усердней с каждым днем гляжу в словарь …», посвященного 70-летию выхода в свет «Словаря русского языка» Сергея Ожегова.
«Словарь русского языка», составленный известным языковедом, доктором филологических наук Сергеем Ивановичем Ожеговым, является достоянием русской национальной культуры 20 века. Появившийся в 1949 году и переиздававшийся около 50 раз, он и по сей день остается непревзойденным образцом краткого и доступного изложения правил и нормативов русского языка.
Организаторы расскажут об истории создания «Словаря русского языка» и интересных фактах из биографии Ожегова.
Все желающие смогут проверить свою грамотность, приняв участие в экспресс-тесте «Знатоки русского языка».
Юные куряне примут участие в тематических интерактивных конкурсах и викторинах, самые эрудированные получат призы от организаторов.
Книжно-иллюстративная экспозиция «Книги, которые знают ВСЕ» ознакомит со всем разнообразием словарей, представленных в фонде Централизованной системы библиотек Курска.
ИСТОЧНИК KP.RU