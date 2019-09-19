2019-09-19T09:59:52+03:00
Звезды

Курянам предлагают проверить свою грамотность

В городе пройдет библиомикс
Ольга ДАНИЛОВА
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Мероприятие пройдет в городской библиотекеМероприятие пройдет в городской библиотекеФото: Из архива КП.
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19 сентября в 12.00 библиотека № 10 (ул. Менделеева, 36) приглашает курян и гостей города стать участниками библиомикса «Усердней с каждым днем гляжу в словарь …», посвященного 70-летию выхода в свет «Словаря русского языка» Сергея Ожегова.

«Словарь русского языка», составленный известным языковедом, доктором филологических наук Сергеем Ивановичем Ожеговым, является достоянием русской национальной культуры 20 века. Появившийся в 1949 году и переиздававшийся около 50 раз, он и по сей день остается непревзойденным образцом краткого и доступного изложения правил и нормативов русского языка.

Организаторы расскажут об истории создания «Словаря русского языка» и интересных фактах из биографии Ожегова.

Все желающие смогут проверить свою грамотность, приняв участие в экспресс-тесте «Знатоки русского языка».

Юные куряне примут участие в тематических интерактивных конкурсах и викторинах, самые эрудированные получат призы от организаторов.

Книжно-иллюстративная экспозиция «Книги, которые знают ВСЕ» ознакомит со всем разнообразием словарей, представленных в фонде Централизованной системы библиотек Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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