В Курской области без света оставались 18 населенных пунктов

СЕГОДНЯ 09:27 2019-09-19T09:27:17+03:00

Обесточенными оказались более двух с половиной жилых домов Фото: Из архива КП.

Электричества лишились более шести тысяч человек

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18 сентября произошло нарушение электроснабжения в ряде населенных пунктов Курской области. По очереди свет отключился в Курском районе в 19:40, в Поныровском районе в 19:45 и Суджанском районе в 20.45.

Всего в зону отключения попало 18 населенных пунктов: 2696 жилых домов, 6218 человек, уточнили в МЧС.

Уже вечером того же дня электроснабжение удалось восстановить. ЧП произошло из-за непогоды.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU