2019-09-19T09:06:11+03:00
Общество

В Курске проводят бесплатную вакцинацию животных от бешенства

Очередная пройдет 20 сентября
Ольга ДАНИЛОВА
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Прививку можно сделать бесплатноПрививку можно сделать бесплатноФото: из открытых источников
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ОБУ «Курская городская станция по борьбе с болезнями животных» продолжает бесплатную вакцинацию животных. Так, на минувшей неделе специалисты учреждения провели очередную выездную бесплатную вакцинацию против бешенства во дворах домов по проспекту Клыкова, 84 и 14. Благодаря активности горожан было привито 118 животных. Для сравнения в прошлом году на этих точках вакцинации было привито около 70 животных.

Профилактическая вакцинация проводится ежегодно. Владельцам собак и кошек необходимо привить своих питомцев, обеспечив безопасность не только животных, но и членов семьи. Своевременная вакцинация животных – единственная профилактическая мера борьба с неизлечимым заболеванием – бешенством.

В ближайшую пятницу, 20 сентября, бесплатная выездная вакцинация против бешенства будет организована по следующим адресам: ул. Дубровинского, 3-а, и ул. Островского, 39.

О времени проведения вакцинации необходимо уточнять по телефону 8 (4712) 35-00-84.

ИСТОЧНИК KP.RU

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