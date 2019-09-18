В Курске пройдет Кубок Губернатора по баскетболу

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-18T17:00:55+03:00

На открытии будут чествовать молодых баскетболисток

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Кубок Губернатора Курской области по баскетболу среди команд Премьер-лиги пройдет в Курске

20 - 22 сентября в СКК (ул. Энгельса, 140 б) четыре женских баскетбольных команды Премьер-лиги поборются за Кубок Губернатора Курской области. Это курское «Динамо», оренбургская «Надежда» и столичная МБА. Конкуренцию им постарается составить ногинский «Спартак».

На открытии соревнований, которое состоится в 20 сентября в 17:50, запланировано чествование молодых курских баскетболисток, ставших этим летом призерами крупных международных соревнований.

Расписание игр:

20 сентября, пятница

16:00 - Надежда (Оренбург) - МБА (Москва);

17:50 - Парад открытия;

19:00 - Динамо (Курск) - Спартак (Ногинск).

21 сентября, суббота

14:00 - Спартак (Ногинск) - Надежда (Оренбургская обл.);

16:45 - МБА (Москва) - Динамо (Курск).

22 сентября, воскресенье

14:00 - МБА (Москва) - Спартак (Ногинск);

16:45 - Динамо (Курск) - Надежда (Оренбургская обл.);

18:35 - Парад закрытия.

Вход на турнир свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU