В Курске пройдет Кубок Губернатора по баскетболу
Кубок Губернатора Курской области по баскетболу среди команд Премьер-лиги пройдет в Курске
20 - 22 сентября в СКК (ул. Энгельса, 140 б) четыре женских баскетбольных команды Премьер-лиги поборются за Кубок Губернатора Курской области. Это курское «Динамо», оренбургская «Надежда» и столичная МБА. Конкуренцию им постарается составить ногинский «Спартак».
На открытии соревнований, которое состоится в 20 сентября в 17:50, запланировано чествование молодых курских баскетболисток, ставших этим летом призерами крупных международных соревнований.
Расписание игр:
20 сентября, пятница
16:00 - Надежда (Оренбург) - МБА (Москва);
17:50 - Парад открытия;
19:00 - Динамо (Курск) - Спартак (Ногинск).
21 сентября, суббота
14:00 - Спартак (Ногинск) - Надежда (Оренбургская обл.);
16:45 - МБА (Москва) - Динамо (Курск).
22 сентября, воскресенье
14:00 - МБА (Москва) - Спартак (Ногинск);
16:45 - Динамо (Курск) - Надежда (Оренбургская обл.);
18:35 - Парад закрытия.
Вход на турнир свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU