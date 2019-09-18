2019-09-18T16:16:44+03:00
Происшествия

За убийства человека курянину дали семь с половиной лет колонии

Трагедия произошла во время застолья
Ольга ДАНИЛОВА
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Срок курянину придется отбывать в колонии строгого режимаСрок курянину придется отбывать в колонии строгого режимаФото: из открытых источников
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Поныровский районный суд вынес обвинительный приговор 34-летнему местному жителю. Он признан виновным по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

25 апреля прежде судимый вместе со своим знакомым распивали спиртные напитки. Во время ссоры он ударил компаньона ножом в живот. От полученных ран мужчина через несколько дней скончался в больнице.

Суд согласился с обвинением и дал курянину семь с половиной лет исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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