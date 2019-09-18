За убийства человека курянину дали семь с половиной лет колонии
Поныровский районный суд вынес обвинительный приговор 34-летнему местному жителю. Он признан виновным по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
25 апреля прежде судимый вместе со своим знакомым распивали спиртные напитки. Во время ссоры он ударил компаньона ножом в живот. От полученных ран мужчина через несколько дней скончался в больнице.
Суд согласился с обвинением и дал курянину семь с половиной лет исправительной колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU