Курянина подозревают в нападении на полицейского

СЕГОДНЯ 15:02 2019-09-18T15:02:47+03:00

Парень был под кайфом за рулем, когда его остановили сотрудники ГИБДД, сказали в СК

Изменить размер текста: A A

СК завел уголовное дело против 18-летнего жителя Глушковского района. Парня подозревают по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

По данным следствия 6 сентября с 16 часов 30 минут до 17 часов 30 минут инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Глушковскому району в селе Сухиновка Глушковского района был остановили автомобиль ВАЗ 21154, за рулем которого был 18-летний курянин. По внешним признакам он был "под кайфом", считают в СК.

Парень отказался проходить медицинское освидетельствование и, не желая быть оштрафованным, оттолкнул двумя руками в грудь полицейского, а затем ногой ударил его в переносицу.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU