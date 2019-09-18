Курянин закопал украденный мобильник в лесу

СЕГОДНЯ 14:19 2019-09-18T14:19:25+03:00

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В Курчатове полицейские задержали прежде судимого курянина по подозрению в грабеже. Мужчина распивал спиртные напитки, когда к нему подошел незнакомец и предложил составить компанию. Затем между ними возник конфликт. Новоиспеченный приятель избил курянина и забрал у него телефон, а затем скрылся. Пострадавший обратился с заявлением в полицию. Используя полученный словесный портрет предполагаемого налетчика, а также оперативную информацию, сотрудникам полиции удалось в кротчайшие сроки установить местонахождение подозреваемого и задержать его.

Злоумышленник пояснил, что когда протрезвел, он побоялся быть установленным полицейскими и закопал украденный мобильный в лесополосе, надеясь, что так его не смогут идентифицировать. В рамках следственных действий место "схрона" нашли. После оценки гаджет возвратят владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU