В Курске работает "прямая линия" по борьбе с наркоманией
Прокуратура Курской области открыла «горячую линию» по вопросам противодействия наркомании. Курян просят сообщить об известных им фактах, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, в том числе:
- о местах распространения наркотиков (запрещенных веществ):
- о наркопритонах;
- о лицах, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ;
- о фактах безрецептурной продажи аптеками психотропных и сильнодействующих препаратов;
- о бездействии сотрудников правоохранительных органов по пресечению правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Принимают обращения по телефону дежурного прокурора (4712) 51-29-33 c девяти утра до шести часов вечера.
ИСТОЧНИК KP.RU