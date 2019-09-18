2019-09-18T13:18:02+03:00
Общество

В Курске работает "прямая линия" по борьбе с наркоманией

Звонить можно в рабочее время
Ольга ДАНИЛОВА
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Курян призывают жаловаться в прокуратуруКурян призывают жаловаться в прокуратуруФото: Из архива КП.
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Прокуратура Курской области открыла «горячую линию» по вопросам противодействия наркомании. Курян просят сообщить об известных им фактах, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, в том числе:

- о местах распространения наркотиков (запрещенных веществ):

- о наркопритонах;

- о лицах, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ;

- о фактах безрецептурной продажи аптеками психотропных и сильнодействующих препаратов;

- о бездействии сотрудников правоохранительных органов по пресечению правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Принимают обращения по телефону дежурного прокурора (4712) 51-29-33 c девяти утра до шести часов вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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