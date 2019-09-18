2019-09-18T12:23:47+03:00
Происшествия

Под Курском водитель мотоблока погиб в ДТП, пассажир - в больнице

Авария произошла вечером в Большесолдатском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Причины ДТП выясняютПричины ДТП выясняютФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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17 сентября примерно в 20.10 на 4-м километре автодороги «Дьяконово-Суджа-Любимовка» в Большесолдатском районе, по предварительным данным, произошло столкновение автомобиля «PEUGEOT», под управлением 47-летнего водителя, двигавшегося со стороны деревни 1-я Косторная в напрвлении села Любимовка, с мотоблоком с прицепом, за рулем которого был 42-летний водитель.

Мотоцикл ехал в попутном направлении. В результате ДТП водитель мотоблока скончался на месте, а 39-летний пассажир мотоблока с ранением госпитализирован в ОБУЗ «Большесолдатская ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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