В Курске пройдут игры Кубка России по волейболу
С 18 по 22 сентября спортивный комплекс Юго-Западного Государственного Университета принимает игры Кубка России по волейболу среди женских команд Суперлиги и российской Высшей лиги «А». Хозяйки площадки – волейболистки «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область) померятся силами с коллегами по Высшей лиге «А» из нижегородской «Спарты», а также с клубами российской Суперлиги «Протоном» из Саратова, «Енисеем» из Красноярска и «Динамо-Казань».
Кубок носит имя выдающего тренера Гиви Авхледиани. Мужская сборная СССР с этим специалистом выиграла два чемпионата мира, женская - две Олимпиады, чемпионат и Кубок Мира, три чемпионата Европы и Всемирную Универсиаду.
В числе официальных партнеров соревнований - Комитет по физической культуре и спорту Курской области, РОО "Курская Федерация Волейбола", АО «АтомЭнергоСбыт» и Юго-Западный Государственный Университет.
Проводимый в преддверии старта волейбольного сезона турнир станет хорошей проверкой готовности курских волейболисток к играм Чемпионата России. Напомним, по итогам сезона 2018-2019 годов курский волейбольный клуб «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область) подтвердил право в сезоне 2019-2020 годов бороться за трофеи российского чемпионата Высшей лиги «А».
Расписание соревнований:
18 сентября
16-00 ВК «Протон» (г.Саратов) – ВК «Спарта» (г.Н.Новгород)
18-00 Парад открытия
18-30 ВК «Енисей» (г.Красноярск) - ВК «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область)
19 сентября 2019 года
16-00 ВК «Динамо-Казань» (г.Казань) – ВК «Енисей» (г.Красноярск)
18-30 ВК «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область) – ВК «Протон» (г.Саратов)
20 сентября
16-00 ВК «Протон» (г.Саратов) – ВК «Динамо-Казань» (г.Казань)
18-30 ВК «Спарта» (г.Н.Новгород) - ВК «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область)
21 сентября 2019 года
15-00 ВК «Енисей» (г.Красноярск) – ВК «Протон» (г.Саратов)
17-30 ВК «Динамо-Казань» (г.Казань) - ВК «Спарта» (г.Н.Новгород)
22 сентября
15-00 ВК «Спарта» (г.Н.Новгород) – ВК «Енисей» (г.Красноярск)
17-30 ВК «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область) - ВК «Динамо-Казань» (г.Казань)
Вход для зрителей свободный
ИСТОЧНИК KP.RU