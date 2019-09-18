В Курске пройдут игры Кубка России по волейболу

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-18T11:19:57+03:00

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С 18 по 22 сентября спортивный комплекс Юго-Западного Государственного Университета принимает игры Кубка России по волейболу среди женских команд Суперлиги и российской Высшей лиги «А». Хозяйки площадки – волейболистки «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область) померятся силами с коллегами по Высшей лиге «А» из нижегородской «Спарты», а также с клубами российской Суперлиги «Протоном» из Саратова, «Енисеем» из Красноярска и «Динамо-Казань».

Кубок носит имя выдающего тренера Гиви Авхледиани. Мужская сборная СССР с этим специалистом выиграла два чемпионата мира, женская - две Олимпиады, чемпионат и Кубок Мира, три чемпионата Европы и Всемирную Универсиаду.

В числе официальных партнеров соревнований - Комитет по физической культуре и спорту Курской области, РОО "Курская Федерация Волейбола", АО «АтомЭнергоСбыт» и Юго-Западный Государственный Университет.

Проводимый в преддверии старта волейбольного сезона турнир станет хорошей проверкой готовности курских волейболисток к играм Чемпионата России. Напомним, по итогам сезона 2018-2019 годов курский волейбольный клуб «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область) подтвердил право в сезоне 2019-2020 годов бороться за трофеи российского чемпионата Высшей лиги «А».

Расписание соревнований:

18 сентября

16-00 ВК «Протон» (г.Саратов) – ВК «Спарта» (г.Н.Новгород)

18-00 Парад открытия

18-30 ВК «Енисей» (г.Красноярск) - ВК «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область)

19 сентября 2019 года

16-00 ВК «Динамо-Казань» (г.Казань) – ВК «Енисей» (г.Красноярск)

18-30 ВК «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область) – ВК «Протон» (г.Саратов)

20 сентября

16-00 ВК «Протон» (г.Саратов) – ВК «Динамо-Казань» (г.Казань)

18-30 ВК «Спарта» (г.Н.Новгород) - ВК «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область)

21 сентября 2019 года

15-00 ВК «Енисей» (г.Красноярск) – ВК «Протон» (г.Саратов)

17-30 ВК «Динамо-Казань» (г.Казань) - ВК «Спарта» (г.Н.Новгород)

22 сентября

15-00 ВК «Спарта» (г.Н.Новгород) – ВК «Енисей» (г.Красноярск)

17-30 ВК «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область) - ВК «Динамо-Казань» (г.Казань)

Вход для зрителей свободный

ИСТОЧНИК KP.RU