В Курске проходят «Прогулки с Крошечкой-Хаврошечкой»

СЕГОДНЯ 10:15 2019-09-18T10:15:49+03:00

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Продолжаются экскурсии в рамках проекта «Прогулки с Крошечкой-Хаврошечкой». Цикл пешеходных экскурсионных программ с элементами анимации и театрализации по городу для детей из числа социально незащищенных категорий населения «Прогулки с Крошечкой-Хаврошечкой» продолжатся в этом году до 4 октября.

Расписание экскурсий:

«Вкусный Курск». 19, 20, 23 сентября начало в 14:00 - на экскурсии детей ждут истории, посвященные гастрономической тематике, вкусный мастер-класс по росписи пряника.

«Театральный Курск». 2 - 4 октября начало в 15:00 - вместе с Крошечкой-Хаврошечкой дети познакомятся с театральной жизнью Соловьиного края России, посетят театр кукол, а также поиграют с котом ученым.

Подробная информация: Юлиана Жагапарова, тел.: 8 920 708 58 66

ИСТОЧНИК KP.RU