2019-09-17T16:05:51+03:00
Спорт

Курянки в составе сборной России выиграли Лигу наций

Финальный этап проходил в Будапеште
Ольга ДАНИЛОВА
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В финале наша команда обошла коллектив Франции со счетом – 16:13В финале наша команда обошла коллектив Франции со счетом – 16:13Фото: предоставлено пресс-службой
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Игроки женской баскетбольной команды «Динамо» Ольга и Евгения Фролкины и Юлия Козик в составе сборной России выиграли Лигу наций 3х3 U23 на первых Всемирных городских играх.

В финале наша команда обошла коллектив Франции со счетом – 16:13.

Сборная России на соревнованиях установила уникальное достижение, завершив турнир со 100% показателем, одержав 29 побед в 29-ти матчах. Финальный этап проходил в Будапеште (Венгрия).

ИСТОЧНИК KP.RU

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