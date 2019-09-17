Курянки в составе сборной России выиграли Лигу наций
Финальный этап проходил в Будапеште
В финале наша команда обошла коллектив Франции со счетом – 16:13Фото: предоставлено пресс-службой
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Игроки женской баскетбольной команды «Динамо» Ольга и Евгения Фролкины и Юлия Козик в составе сборной России выиграли Лигу наций 3х3 U23 на первых Всемирных городских играх.
В финале наша команда обошла коллектив Франции со счетом – 16:13.
Сборная России на соревнованиях установила уникальное достижение, завершив турнир со 100% показателем, одержав 29 побед в 29-ти матчах. Финальный этап проходил в Будапеште (Венгрия).
ИСТОЧНИК KP.RU