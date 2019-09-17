Курянки в составе сборной России выиграли Лигу наций

СЕГОДНЯ 16:05 2019-09-17T16:05:51+03:00

В финале наша команда обошла коллектив Франции со счетом – 16:13 Фото: предоставлено пресс-службой

Изменить размер текста: A A

Игроки женской баскетбольной команды «Динамо» Ольга и Евгения Фролкины и Юлия Козик в составе сборной России выиграли Лигу наций 3х3 U23 на первых Всемирных городских играх.

В финале наша команда обошла коллектив Франции со счетом – 16:13.

Сборная России на соревнованиях установила уникальное достижение, завершив турнир со 100% показателем, одержав 29 побед в 29-ти матчах. Финальный этап проходил в Будапеште (Венгрия).

ИСТОЧНИК KP.RU