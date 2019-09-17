Чудотворную икону Божией Матери «Знамение» доставят в Курск 20 сентября

СЕГОДНЯ 15:00 2019-09-17T15:00:39+03:00

Поклониться святыне можно будет вплоть до 4 октября

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По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по договоренности с зарубежной Русской Православной Церковью 20 сентября в Курскую область прибывает чудотворная икона Божией Матери «Знамение». Святой образ будет находиться в Курской области с 20 сентября по 4 октября.

20 сентября святыню доставят в местечко Свобода из Москвы в сопровождении делегации, возглавляемой епископом Манхэттенским Николаем.

С 20 по 25 сентября икона Божией Матери «Знамение» будет находиться в месте ее обретения - в монастыре Коренная пустынь. Подход паломников к чудотворной иконе организуют круглосуточно.

25 сентября, согласно древней традиции, будет совершен крестный ход из Коренной пустыни в Знаменский кафедральный собор города Курска. В 07:00 в храме Рождества Пресвятой Богородицы монастыря Коренная пустынь начнется Божественная литургия. После ее окончания, в 10:00 начнется крестный ход с перенесением чудотворной иконы до железнодорожного переезда около села Жерновец. Затем паломники на автотранспорте направятся в Курск к Введенскому храму.

В 15:00 крестный ход возобновляется к центру города по улице Дубровинского. В 15:50 на пл. Перекальского крестный ход с иконой «Знамение» встретят руководители области и города. Они пронесут святыню по улице Ленина до Знаменского собора, на площади перед которым будет совершен молебен.

В Знаменском соборе подход паломников к древнему образу будет организован круглосуточно.

1 октября с 09:00 до 17:00 икона «Знамение» посетит лечебные заведения Курска.

3 октября с 08:00 до 4 октября 6:00 чудотворный образ будет находиться в Свято-Троицком кафедральном соборе Железногорска.

4 октября чудотворная икона Божией Матери «Знамение» Курская Коренная покинет свою историческую родину.

ИСТОЧНИК KP.RU