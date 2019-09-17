2019-09-17T13:04:46+03:00
Происшествия

В Курске 17-летняя девушка пострадала в ДТП

Авария произошла в Стрелецкой
Ольга ДАНИЛОВА
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Авария произошла вечеромАвария произошла вечеромФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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ДТП случилось 16 сентября примерно в 19.39 возле дома № 23«А» по улице 1-я Стрелецкая Курска. Как сообщили в ГИБДД, на регулируемом перекрестке по предварительным данным произошло столкнулись автомобиль «Опель Корса», под управлением 33-летней женщины-водителя, которая ехала по улице 1-я Стрелецкая со стороны улицы Малых в направлении ВЧК, и мотоцикл, за рулем которого был 17-летний парень.

В результате ДТП 17-летняя девушка-пассажир мотоцикла с ранением госпитализирована в ГКБ №4 Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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