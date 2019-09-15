2019-09-15T09:18:50+03:00
Общество

В Курской области на реке Реут утонул человек

Спецслужбы прибыли на место ЧП, но спасти жизнь не удалось
Ольга ДАНИЛОВА
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Спецслужбы приехали на место ЧП слишком поздноСпецслужбы приехали на место ЧП слишком поздноФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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14 сентября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о происшествии на реке Реут в Курчатовском районе в селе Колпаково.

На место происшествия были направлены сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи, ОГ МПСГ по Курчатовскому району Курской области. Но на момент прибытия спасти человека не удалось.

ГУ МЧС России по Курской области предупреждает: Уважаемые куряне, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте все меры безопасности при посещении водоёмов!

При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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