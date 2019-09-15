В Курской области на реке Реут утонул человек

СЕГОДНЯ 09:18 2019-09-15T09:18:50+03:00

Спецслужбы приехали на место ЧП слишком поздно Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Спецслужбы прибыли на место ЧП, но спасти жизнь не удалось

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14 сентября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о происшествии на реке Реут в Курчатовском районе в селе Колпаково.

На место происшествия были направлены сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи, ОГ МПСГ по Курчатовскому району Курской области. Но на момент прибытия спасти человека не удалось.

ГУ МЧС России по Курской области предупреждает: Уважаемые куряне, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте все меры безопасности при посещении водоёмов!

При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».

ИСТОЧНИК KP.RU