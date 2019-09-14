2019-09-14T09:34:24+03:00
Происшествия

В Курске 19-летний парень напал на женщину в подъезде

Задержанный оказался наркоманом
Ольга ДАНИЛОВА
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ЧП произошло в многоэтажке в центре городаЧП произошло в многоэтажке в центре городаФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске по подозрению в попытке грабежа задержан 19-летний студент. Около пяти вечера в подъезде многоэтажки на улице Карла Маркса он напал на 50-летнюю женщину.

Парень толкнул курянку, но вырвать сумку не смог. Когда женщина стала кричать и звать на помощь соседей, злоумышленник скрылся. Женщина и ее муж обратились в полицию и рассказали о нападении. Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные опросили свидетелей произошедшего и изучили записи камер наружного наблюдения, чтобы установить направление движения преступника. Вскоре молодого человека, похожего по приметам, заметили на одной из соседних улиц и задержали. По внешним признакам он был "под кайфом", но от прохождения медицинского теста отказался.

После опознания ранее судимый задержанный не стал отрицать своей вины. Выяснилось, что он уже долгое время злоупотребляет наркотиками, а также разыскивается полицией за совершение краж в разных районах города. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела. За попытку грабежа ему грозит до четырех лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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