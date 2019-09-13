Курян приглашают послушать живую музыку

СЕГОДНЯ 17:07 2019-09-13T17:07:36+03:00

Звучать она будет в городских парках

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Плясовая Волгоградской области и фокстрот, военный марш и самба, народные песни, российские и зарубежные эстрадные композиции прозвучат для жителей города 14 сентября в 16.00 в сквере им. Г.В. Свиридова в исполнении солистов детской школы искусств № 4, а также ансамблей флейтистов, саксофонистов, дуэта трубачей.

В рамках проекта «Субботний вечер» Концертно-творческий центр «Звездный» подготовил для курян две концертные программы:

в 17.00 в парке им. Дзержинского зрители услышат классические, современные, эстрадные и джазовые композиции в исполнении струнного трио центра «Звездный» (руководитель Игорь Виноходов).

В 18.00 в парке Героев Гражданской войны хоровая капелла «Курск» (руководитель Олег Рыльцов) представит программу классической и духовной музыки.

ИСТОЧНИК KP.RU