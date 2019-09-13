Под Курском двое подростков на мотоцикле пострадали в аварии
У несовершеннолетнего водителя не было прав
За сутки в регионе фиксируется несколько ДТП с пострадавшимиФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 12 сентября примерно в 20.20 возле дома №3«Б» на Советской Площади. Рыльска, сообщили в ГИБДД.
По предварительным данным здесь столкнулся мотоцикл "КАВАСАКИ", за рулем которого был 16-летний водитель без прав, с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем ВАЗ-21103. За рулем ВАЗ был 19-летний водитель.
В результате ДТП водитель и 17-летний пассажир мотоцикла с ранениями различной степени тяжести доставлены в ОБУЗ "Рыльская ЦРБ".
ИСТОЧНИК KP.RU