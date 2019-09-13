В Курске у памятника Свиридову пройдет концерт

СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-13T10:06:19+03:00

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13 сентября в 11.30 в сквере им. Г.В. Свиридова состоится познавательная программа «Служение высокому добру».

МБУК «Центр историко-культурного наследия города Курска» приглашает курян к памятнику Свиридову для того, чтобы еще раз вспомнить знаменитые произведения композитора, попытаться глазами еще юного Свиридова увидеть наш город 20-х годов. Для всех участников подготовлены интересные творческие задания, ребусы, викторина.

Там же, в 13.00, горожане смогут послушать солистов образцового ансамбля народной песни «Соловушка», дуэт аккордеонистов, увидеть выступление хореографического коллектива «Вдохновение», театра эстрадной песни «Мелодия» и других воспитанников детской школы искусств № 3 Курска. Кроме того, для курян выступит автор и исполнитель, лауреат всероссийских конкурсов Л.Н. Петропольская.

ИСТОЧНИК KP.RU