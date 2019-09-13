В Курске ввели допостановку
Она появится на улице 50 лет Октября
Дополнительную остановку ввели по просьбам курянФото: Светлана ВОЛКОВА
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По многочисленным просьбам курян в администрации Курска принято решение ввести дополнительную остановку городского пассажирского транспорта «Ул. Зеленая» по ул. 50 лет Октября при движении в направлении ул. Бойцов 9-й дивизии.
Текст документа будет опубликован в газете «Городские известия» и размещён на официальном сайте администрации города Курска в разделе «Правовые акты».
ИСТОЧНИК KP.RU