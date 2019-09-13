В Курске ввели допостановку

СЕГОДНЯ 09:23 2019-09-13T09:23:59+03:00

Она появится на улице 50 лет Октября

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По многочисленным просьбам курян в администрации Курска принято решение ввести дополнительную остановку городского пассажирского транспорта «Ул. Зеленая» по ул. 50 лет Октября при движении в направлении ул. Бойцов 9-й дивизии.

Текст документа будет опубликован в газете «Городские известия» и размещён на официальном сайте администрации города Курска в разделе «Правовые акты».

ИСТОЧНИК KP.RU