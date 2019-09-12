2019-09-12T16:55:09+03:00
Общество

Под Курском сгорел трактор

ЧП произошло в Мантуровском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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ЧП произошло прямо в полеЧП произошло прямо в полеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 10:57 12 сентября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в тракторе. ЧП произошло в Мантуровском районе, село Сейм

По данным МЧС по прибытии в 11:05 пожарные приступили к ликвидации загорания, локализация 11.07, ликвидация 11.10. Пострадавших нет.

В результате пожара огнем уничтожен трактор «Кировец 4к».

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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