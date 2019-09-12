Под Курском сгорел трактор
В 10:57 12 сентября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в тракторе. ЧП произошло в Мантуровском районе, село Сейм
По данным МЧС по прибытии в 11:05 пожарные приступили к ликвидации загорания, локализация 11.07, ликвидация 11.10. Пострадавших нет.
В результате пожара огнем уничтожен трактор «Кировец 4к».
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.
ИСТОЧНИК KP.RU