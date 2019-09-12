2019-09-12T16:42:41+03:00
Происшествия

Курские медики прокомментировали ЧП со "скорой": "Пациента все равно было не спасти"

"Неотложка" ехала по вызову почти полчаса
Ольга ДАНИЛОВА
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Трагедия произошла на трассеТрагедия произошла на трассеФото: Из архива КП.
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"КП" уже рассказывала о ЧП, которое произошло в Курской области. В социальных сетях появилась информация о том, что в Курской области мужчине за рулем своего автомобиля, стало плохо. Водитель умер, не дождавшись приезда скорой помощи.

Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Светлана Лыскова сегодня сообщила причину смерти водителя на «суджанском кольце».

По ее словам, даже если бы медики прибыли на вызов по истечении 5-10 минут, спасти, к сожалению, мужчину было бы невозможно.

«Внезапная смерть наступила от заболевания, осложнившегося развитием угрожающего состояния для жизни и приведшего к смерти в считанные минуты», - уточнила Светлана Лыскова.

Обнародовать точный диагноз в силу законодательных ограничений нельзя, однако мы можем уточнить, что несчастье вызвано проблемами с сосудами, сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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