Курские медики прокомментировали ЧП со "скорой": "Пациента все равно было не спасти"
"КП" уже рассказывала о ЧП, которое произошло в Курской области. В социальных сетях появилась информация о том, что в Курской области мужчине за рулем своего автомобиля, стало плохо. Водитель умер, не дождавшись приезда скорой помощи.
Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Светлана Лыскова сегодня сообщила причину смерти водителя на «суджанском кольце».
По ее словам, даже если бы медики прибыли на вызов по истечении 5-10 минут, спасти, к сожалению, мужчину было бы невозможно.
«Внезапная смерть наступила от заболевания, осложнившегося развитием угрожающего состояния для жизни и приведшего к смерти в считанные минуты», - уточнила Светлана Лыскова.
Обнародовать точный диагноз в силу законодательных ограничений нельзя, однако мы можем уточнить, что несчастье вызвано проблемами с сосудами, сообщили в администрации региона.
ИСТОЧНИК KP.RU