Курян приглашают на "Псельский разгуляй"
Фестиваль состоится в Судже
Праздник народной культуры состоится в СуджеФото: Светлана ВОЛКОВА
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IV фестиваль «Псельский разгуляй» состоится в Курской области. Межрегиональный праздник народной культуры «Псельский разгуляй» пройдет 14 сентября в Судже.
В программе фестиваля выступления коллективов художественной самодеятельности и солистов. Проведение мастер-классов и выставки-продажи изделий мастеров декоративно-прикладного искусства Курской области и близлежащих регионов.
Начало фестиваля – 11:00. Место проведения - Советская площадь. Подробности по телефону: +7 (47143) 2-10-85, +7 (47143) 2-17-81
ИСТОЧНИК KP.RU