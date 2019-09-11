2019-09-11T20:20:24+03:00
Звезды

Курян приглашают на "Псельский разгуляй"

Фестиваль состоится в Судже
Ольга ДАНИЛОВА
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Праздник народной культуры состоится в СуджеПраздник народной культуры состоится в СуджеФото: Светлана ВОЛКОВА
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IV фестиваль «Псельский разгуляй» состоится в Курской области. Межрегиональный праздник народной культуры «Псельский разгуляй» пройдет 14 сентября в Судже.

В программе фестиваля выступления коллективов художественной самодеятельности и солистов. Проведение мастер-классов и выставки-продажи изделий мастеров декоративно-прикладного искусства Курской области и близлежащих регионов.

Начало фестиваля – 11:00. Место проведения - Советская площадь. Подробности по телефону: +7 (47143) 2-10-85, +7 (47143) 2-17-81

ИСТОЧНИК KP.RU

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