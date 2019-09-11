В Курске пройдет большой театральный праздник
Культурно-массовое мероприятие «Добро пожаловать в театр» состоится 14 сентября в 15:00 на территории парка Боева Дача (молодежный амфитеатр).
Запланированы различные мастер-классы и выступление артистов.
Программа культурно-массового мероприятия «Добро пожаловать в театр»:
15:00 - 16:00 - музыкальная сказка театра кукол для детей и родителей «Цветное молоко»
15:00 - 15:40 - мастер-класс «Пластическая выразительность актера» от студии «Арлекин»
15:40 - 16:20 - игры на внимание от студии «Арлекин»
16:20 - 17:00 - сценические миниатюры из спектаклей студии «Арлекин»
15:00 - 16:00 - обсуждение современной пьесы (Театр юного зрителя «Ровесник)
15:00 - 16:00 - изготовление супрематических масок вместе с культурными волонтёрами
16:00 - 17:00 - мастер-класс «Спектакль. Создаём вместе - здесь и сейчас» (Театр юного зрителя «Ровесник)
16:00 - 17:00 - мастер-класс «Кукла в руках актера» (Театр кукол)
16:00 - 17:00 - мастер-класс по сценическому движению Андрея Колобинина
16:00 - 17:00 - мастер-класс по актерскому мастерству Марии Нестеровой
17:00 - 18:00 - творческая встреча с актерами Курского драматического театра (Виктория Лукьянова, Андрей Колобинин, Мария Нестерова)
ИСТОЧНИК KP.RU