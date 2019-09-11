2019-09-11T20:17:21+03:00
Звезды

В Курске пройдет большой театральный праздник

Запланированы различные мастер-классы и выступление артистов
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Артисты выступят под открытым небомАртисты выступят под открытым небомФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Культурно-массовое мероприятие «Добро пожаловать в театр» состоится 14 сентября в 15:00 на территории парка Боева Дача (молодежный амфитеатр).

Запланированы различные мастер-классы и выступление артистов.

Программа культурно-массового мероприятия «Добро пожаловать в театр»:

15:00 - 16:00 - музыкальная сказка театра кукол для детей и родителей «Цветное молоко»

15:00 - 15:40 - мастер-класс «Пластическая выразительность актера» от студии «Арлекин»

15:40 - 16:20 - игры на внимание от студии «Арлекин»

16:20 - 17:00 - сценические миниатюры из спектаклей студии «Арлекин»

15:00 - 16:00 - обсуждение современной пьесы (Театр юного зрителя «Ровесник)

15:00 - 16:00 - изготовление супрематических масок вместе с культурными волонтёрами

16:00 - 17:00 - мастер-класс «Спектакль. Создаём вместе - здесь и сейчас» (Театр юного зрителя «Ровесник)

16:00 - 17:00 - мастер-класс «Кукла в руках актера» (Театр кукол)

16:00 - 17:00 - мастер-класс по сценическому движению Андрея Колобинина

16:00 - 17:00 - мастер-класс по актерскому мастерству Марии Нестеровой

17:00 - 18:00 - творческая встреча с актерами Курского драматического театра (Виктория Лукьянова, Андрей Колобинин, Мария Нестерова)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24