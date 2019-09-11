В Курской области клещи покусали почти три тысячи человек

СЕГОДНЯ 15:05 2019-09-11T15:05:35+03:00

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Всего на 9 сентября в медицинские организации Курской области по поводу присасывания клещей обратился 2771 житель региона, в том числе 939 детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество обращений снизилось на 24%.

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» продолжается ведение мониторинга инфицированности клещей возбудителями инфекционных болезней. С начала сезона их активности исследован 2241 клещ на наличие возбудителей инфекций, передающихся клещами, в 319 особях (14,2%) обнаружены возбудители боррелиоза, в 96 (4,3% от исследованных) – возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека, в 8 (0,36%) – возбудители моноцитарного эрлихиоза, рассказали в Роспотребнадзоре.

В качестве индивидуального средства предупреждения этих заболеваний, специалисты Управления Роспотребнадзора по Курской области рекомендуют быть внимательными при посещении «зеленой зоны» и напоминают, что основной мерой предупреждения присасывания клещей является индивидуальная защита. Одежда должна быть светлой, плотно прилегающей, брюки заправлены в носки, рубашка - в брюки, голову и шею необходимо защищать платком или шапочкой. Эффективность защиты от клещей многократно увеличивается при обработке одежды специальными аэрозольными химическими средствами – акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными (отпугивающими и убивающими одновременно). Эти средства не следует наносить непосредственно на кожу. Перед применением необходимо внимательно изучить инструкцию

ИСТОЧНИК KP.RU