2019-09-11T15:01:11+03:00
Спорт

Курянин получил "бронзу" на всероссийских юношенских играх

Участники соревновались в боевых искусствах
Ольга ДАНИЛОВА
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Команда Курской области заняла второе местоКоманда Курской области заняла второе местоФото: предоставлено пресс-службой
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Анатолий Радченко в весовой категории 70 кг занял третье место на XII Всероссийских юношеских играх боевых искусств, сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту.

Команда Курской области, в которую вошли спортсмены в возрасте 16-17 лет, заняла второе место. Результат среди команд подсчитывается по баллам, которые бойцы получают по итогам своих поединков.

Игра будут проходить в Анапе до 23 сентября по 22 видам спорта, в том числе по киокусинкай, тхэквондо, спортивной борьбе. В соревнованиях участвуют более 500 спортсменов со всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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