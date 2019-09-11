Курянин получил "бронзу" на всероссийских юношенских играх
Участники соревновались в боевых искусствах
Команда Курской области заняла второе местоФото: предоставлено пресс-службой
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Анатолий Радченко в весовой категории 70 кг занял третье место на XII Всероссийских юношеских играх боевых искусств, сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту.
Команда Курской области, в которую вошли спортсмены в возрасте 16-17 лет, заняла второе место. Результат среди команд подсчитывается по баллам, которые бойцы получают по итогам своих поединков.
Игра будут проходить в Анапе до 23 сентября по 22 видам спорта, в том числе по киокусинкай, тхэквондо, спортивной борьбе. В соревнованиях участвуют более 500 спортсменов со всей страны.
ИСТОЧНИК KP.RU