Курские школьники победители в международных соревнованиях по радиосвязи

СЕГОДНЯ 14:38 2019-09-11T14:38:01+03:00

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В конце августа российские радиолюбители выступили организаторами международных соревнований «Земля-Луна-Земля». Особенность этих соревнований связана с применением Луны как отражателя радиосигналов. Это обязательное условие для проведения радиосвязи.

Команда «Спорадик» из Косоржанской школы Щигровского района под руководством Валерьяна Пиккиева показала достойный результат и заняла почетное третье место среди 40 команд, представляющих разные страны.

Клуб радиолюбителей «Спорадик» был создан в 2016 году. Тогда, на базе Косоржанской школы решили установить три типа коротковолновых антенн, позволяющих связываться с любой точкой мира, в том числе Дальним Востоком, Чехией, Италией, Норвегией.

Сейчас ребята из «Спорадика» принимают участие в соревнованиях и экспедициях, входят в десятку сильнейших коллективных радиостанций страны. В 2018 году проект клуба «Развитие технической грамотности и творчества подростков и молодежи» стал победителем первого конкурса гранта Президента РФ. Как говорят сами ребята, этот проект особенно в сельской среде, имеет очень важное значение, он создает условия для инженерно-технического творчества в молодежной среде и способствует поддержанию необходимого уровня конкурентоспособности в инженерном деле.

Другим проектом клуба «Спорадик» стал проект «Охота на лис». Благодаря которому, на базе Пригородненской школы заработал радиокружок «Ключик». Школьники с удовольствием осваивают азы радиоспорта и учатся работать с радиоаппаратурой. Занятия здесь позволяют детям развить свои способности, узнать новое, что в дальнейшем может определить их профессиональную судьбу. В планах у членов клуба «Спорадик» разработка программ дополнительного образования школьников по освоению навыков работы с квадрокоптерами.

ИСТОЧНИК KP.RU