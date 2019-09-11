Курян приглашают написать Всероссийский ИТ-диктант

СЕГОДНЯ 14:17 2019-09-11T14:18:32+03:00

Пройти ИТ-диктант можно будет онлайн Фото: Из архива КП.

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Всероссийская образовательная акция по информационным технологиям «ИТ-диктант» пройдет во всех регионах страны 13 сентября. Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России.

ИТ-диктант – это набор тестовых заданий разного уровня сложности, от основ работы с компьютерной техникой и навыков использования Интернет-ресурсов до познаний в таких темах, как блокчейн и интернет вещей.

Цель всероссийской образовательной акции по информационным технологиям «ИТ-диктант» – определение и повышение уровня цифровой грамотности населения.

Пройти ИТ-диктант можно будет онлайн на официальном сайте http://www.ит-диктант.рф/ и офлайн в Курской области очная площадка будет работать на базе Курского государственного университета и Юго-Западного университета.

Доступ к заданиям откроется 13 сентября и будет доступен для прохождения онлайн на протяжении дня.

Все участники ИТ-диктанта получат именные сертификаты. Тем, кто будет писать диктант онлайн, сертификаты направляются по электронной почте, которую необходимо будет указать при регистрации. Участники, набравшие максимальное количество баллов, будут отдельно отмечены и награждены подарками.

Впервые диктант прошел в 2018 году в Тюменской области по инициативе регионального департамента информатизации. Его участниками стали 1 766 человек. Из них 336 человек написали диктант очно на специально организованных площадках в трех городах области.

ИСТОЧНИК KP.RU