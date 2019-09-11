В Курске вдоль улицы Энгельса восстановят пешеходную зону

СЕГОДНЯ 13:58 2019-09-11T13:58:36+03:00

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В 2019 году в Курске планируется привести в нормативное состояние 51 км дорожного полотна на 32 улицах. На сегодняшний день объем фактически выполненных дорожных работ составляет 86%, сообщили в администрации региона.

Куряне обращали внимание на засыпанную землей техническую полосу вдоль улицы Энгельса. Ранее горожане использовали пространство, прилегающее к бордюру, в качестве тротуара, несмотря на то, что оно изначально не было предусмотрено для движения пешеходов. Это небезопасно. При реконструкции улицы Энгельса техполоса была рекультивирована. Жители Курска обращались с просьбой восстановить пешеходную зону вдоль улицы Энгельса.

«В настоящее время прорабатывается вопрос по проектированию тротуаров вдоль всего участка дороги, - отметил председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Владимир Муравьев. - Строительство планируется начать в будущем году».

В ближайшее время для удобства горожан будет организована временная техническая полоса на отрезке от остановки Пионеров до Сумского моста.

ИСТОЧНИК KP.RU