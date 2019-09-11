Курская область - в десятке экологического рейтинга

СЕГОДНЯ 13:53 2019-09-11T13:53:58+03:00

Рейтинги говорят, что с экологией у курян все в порядке Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Очередной экологический рейтинг субъектов РФ составила общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».

При составлении рейтинга анализировались такие показатели, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, а также ответственность власти, активность общественных организаций. Также учитывались мероприятия по улучшению экологической ситуации в регионах.

В итоге из 85 регионов Курская область заняла седьмое место. Это характеризует стабильную и устойчивую экологическую обстановку в регионе, отметили в администрации области.

ИСТОЧНИК KP.RU