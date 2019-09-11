2019-09-11T13:53:58+03:00
Общество

Курская область - в десятке экологического рейтинга

Регион - на седьмом месте по итогам лета
Ольга ДАНИЛОВА
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Рейтинги говорят, что с экологией у курян все в порядкеРейтинги говорят, что с экологией у курян все в порядкеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Очередной экологический рейтинг субъектов РФ составила общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».

При составлении рейтинга анализировались такие показатели, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, а также ответственность власти, активность общественных организаций. Также учитывались мероприятия по улучшению экологической ситуации в регионах.

В итоге из 85 регионов Курская область заняла седьмое место. Это характеризует стабильную и устойчивую экологическую обстановку в регионе, отметили в администрации области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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