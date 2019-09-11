В Курске пройдут ярмарки «Осень-2019»
Ярмарки пройдут 28 сентября и 19 октября по следующим адресам: ул. Станционная, ул. Комарова (ТЦ «Васильевский), пл. им. Рокоссовского, ул. Менделеева (пл. у кинотеатра «Родина»), ул. Литовская (территория сельскохозяйственного кооперативного рынка ССПК «Виктория», пр. Хрущева, 36 (территория сельскохозяйственного кооператива ССПК «Виктория»).
Подготовкой к ярмаркам займется специально созданный оргкомитет, который возглавил первый заместитель губернатора Станислав Набоко.
Продовольственные товары для курян, а это картофель, овощи, мед, зерно, мясо и многое другое, привезут из всех районов Курской области.
Вся продукция пройдет строгий ветеринарный и санитарный контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU