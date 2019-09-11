2019-09-11T13:19:08+03:00
Экономика

В Курске пройдут ярмарки «Осень-2019»

Ближайшая распродажа - 28 сентября
Ольга ДАНИЛОВА
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Распродажи пройдут в нескольких точках городаРаспродажи пройдут в нескольких точках городаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Ярмарки пройдут 28 сентября и 19 октября по следующим адресам: ул. Станционная, ул. Комарова (ТЦ «Васильевский), пл. им. Рокоссовского, ул. Менделеева (пл. у кинотеатра «Родина»), ул. Литовская (территория сельскохозяйственного кооперативного рынка ССПК «Виктория», пр. Хрущева, 36 (территория сельскохозяйственного кооператива ССПК «Виктория»).

Подготовкой к ярмаркам займется специально созданный оргкомитет, который возглавил первый заместитель губернатора Станислав Набоко.

Продовольственные товары для курян, а это картофель, овощи, мед, зерно, мясо и многое другое, привезут из всех районов Курской области.

Вся продукция пройдет строгий ветеринарный и санитарный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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