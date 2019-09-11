2019-09-11T12:02:29+03:00
Происшествия

В Курской области во дворе дома иномарка сбила ребенка

6-летний малыш получил ранение
Ольга ДАНИЛОВА
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ДТП произошло во дворе домаДТП произошло во дворе дома
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ДТП произошло 10 сентября примерно в 19.20 возле дома №8 по улице Строительная слободы Михайловка Железногорского района.

32-летний водитель автомобиля «Ауди 100» ехал по внутридворовой территории, пытаясь припарковаться задним ходом. В итоге он сбил шестилетнего ребенка, который ехал на велосипеде. Малыша с ранением отвезли в «Городскую больницу №2» Железногорска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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