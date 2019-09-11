В Курской области во дворе дома иномарка сбила ребенка
6-летний малыш получил ранение
ДТП произошло во дворе дома
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ДТП произошло 10 сентября примерно в 19.20 возле дома №8 по улице Строительная слободы Михайловка Железногорского района.
32-летний водитель автомобиля «Ауди 100» ехал по внутридворовой территории, пытаясь припарковаться задним ходом. В итоге он сбил шестилетнего ребенка, который ехал на велосипеде. Малыша с ранением отвезли в «Городскую больницу №2» Железногорска.
ИСТОЧНИК KP.RU