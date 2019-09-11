2019-09-11T11:56:46+03:00
Происшествия

В Курске в ДТП пострадали три человека

Авария произошла в Сеймском округе
Ольга ДАНИЛОВА
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Аварии в Курске происходят ежедневноАварии в Курске происходят ежедневноФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 10 сентября примерно в 21.50 возле дома №2/3 по проспекту Лиенинского Комсомола Курска. Здесь по предварительным данным столкнулись автомобили «Лада Приора», под управлением 24-летнего водителя, выезжавшего со стоянки завода РТИ в направлении ПЛК, с автомобилем «Лада Приора», под управлением 33-летнего водителя, который ехал по ПЛК в направлении проспекта Кулакова.

В результате ДТП в результате ДТП оба водителя и 39-летняя женщина-пассажиравтомобиля «Лада Приора» получили ранения различной степени тяжести, сообщили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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