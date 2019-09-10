По Курску пройдет "Трамвай-книгочей"

СЕГОДНЯ 17:07 2019-09-10T17:07:54+03:00

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12 сентября Централизованная система библиотек города Курска приглашает жителей и гостей города стать участниками мероприятий, посвященных празднованию Дня Отца в Курской области.

В 11.00 состоится очередной этап проекта «Трамвай-книгочей». Пассажирам расскажут об истории возникновения праздника. Особое внимание будет уделено знакомству с художественными произведениями, в которых прослеживаются примеры классического взаимоотношения отцов и детей, среди них - А.С. Пушкин «Капитанская дочка», Н В. Гоголь «Тарас Бульба», И.С. Тургенев «Отцы и дети», Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание», У. Шекспир «Гамлет», «Король Лир».

Курские литераторы прочтут стихи, на остановке «Площадь Рокоссовского», неподалеку от которой расположен отдел ЗАГС администрации Сеймского округа, будет выбран «Счастливый пассажир», который станет обладателем призов от организаторов проекта.

Стартует «Трамвай - книгочей» с площади Дзержинского, далее - по маршруту № 3 «пл. Дзержинского – ул. Ольховская – автовокзал - пл. Дзержинского».

ИСТОЧНИК KP.RU