2019-09-09T10:56:05+03:00
Политика

По итогам выборов в Курской области распределились 239 мандатов

Ключевые позиции заняли представители "Единой России"
Светлана ВОЛКОВА
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В Курской области власть удерживает "Единая Россия"В Курской области власть удерживает "Единая Россия"Фото: Светлана ВОЛКОВА
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На дополнительных выборах депутата Курской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3 наибольшее количество голосов избирателей получил кандидат партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» БАРТЕНЕВ Евгений Игоревич (35,15%).

В городах и районах области подошли к завершению 30 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

На дополнительных выборах депутата Курского городского Собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7 наибольшее количество голосов избирателей получил кандидат партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» АГИБАЛОВ Олег Александрович (30,24 %).

Главой Беловского района Курской области избран ВОЛОБУЕВ Николай Викторович, действующий глава района, кандидат партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (44,41 % голосов избирателей в поддержку кандидата).

Главой Горшеченского района Курской области избран АМЕРЕВ Юрий Михайлович, действующий глава района, кандидат партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ( 85,84 % голосов избирателей в поддержку кандидата).

Главой Мантуровского района Курской области избран БОЧАРОВ Сергей Николаевич, действующий глава района, кандидат партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (72,12 % голосов избирателей в поддержку кандидата).

Избраны составы депутатов Представительных Собраний 10 муниципальных районов Беловского, Большесолдатского, Горшеченского, Дмитриевского, Конышевского, Курского, Мантуровского, Обоянского, Суджанского и Хомутовского.

Всего по итогам дня голосования распределяются 239 мандатов в органах государственной и муниципальной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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