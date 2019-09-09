В местах боев на Курской дуге обнаружили 118 артснарядов

СЕГОДНЯ 10:02 2019-09-09T10:04:30+03:00

Они пролежали в земле со времен Великой Отечественной войны

Изменить размер текста: A A

Артснаряды нашли вблизи села Ольховатка Поныровского района, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои.

- 7 сентября на телефон ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны вблизи села Ольховатка Поныровского района, - рассказали спасатели.

На место обнаружения выехали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаруженные артиллерийские снаряды 76 мм в количестве 118 штук были изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU