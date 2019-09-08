Поиски пропавшей 18-летней девушки из Курска остановлены
Последний раз Карину видели 2 сентября
Изменить размер текста:
6 сентября волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" (Курская область) сообщили о пропаже 18-летней жительницы Курска. Напомним, Карина Муханова ушла из дома и не вернулась. По словам близких, последний раз ее видели 2 сентября.
Несколько дней о девушке не было никаких вестей. Но вот накануне поисковики сообщили хорошую новость: Карину нашли живой. С ней все в порядке. Детали случившегося, как часто бывает, не разглашаются в интересах пропавшей и ее родных.
ИСТОЧНИК KP.RU