Поиски пропавшей 18-летней девушки из Курска остановлены

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-08T11:31:38+03:00

Изменить размер текста: A A

6 сентября волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" (Курская область) сообщили о пропаже 18-летней жительницы Курска. Напомним, Карина Муханова ушла из дома и не вернулась. По словам близких, последний раз ее видели 2 сентября.

Несколько дней о девушке не было никаких вестей. Но вот накануне поисковики сообщили хорошую новость: Карину нашли живой. С ней все в порядке. Детали случившегося, как часто бывает, не разглашаются в интересах пропавшей и ее родных.

ИСТОЧНИК KP.RU