1 131 избирательный участок открылся на территории Курской области
1 131 избирательный участок открылся 8 сентября на территории Курской области. Традиционно голосование на них продлится с 8.00 до 20.00. Информацию о том, где находятся участки, можно получить с помощью специального сервиса. Как сообщает региональный ЦИК, избирательным правом обладают свыше 920 тысяч жителей области.
Куряне, которые не смогут по уважительной причине самостоятельно прибыть в место для голосования, могут обратиться в участковую комиссию до 14:00 часов с просьбой сделать это, например, на дому. Кроме того, в этот раз избиратели впервые смогли проголосовать на избирательных участках по месту нахождения. Такой возможностью воспользовались более 12 тысяч граждан. Еще 200 жителей Курской области, которые сегодня находятся в столице, намерены проголосовать на цифровых участках в Москве.
Напомним, 8 сентября в Курской области проходит 32 избирательные кампании:
- выборы губернатора Курской области,
- дополнительные выборы депутата Курской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3 (часть территории Центрального округа города Курска),
- дополнительные выборы депутата Курского городского Собрания шестого созыва по одномандатному округу №7 (часть территории Центрального округа города Курска),
выборы глав трех районов области Беловского, Горшеченского и Мантуровского, а также главы поселка Коренево Кореневского района,
- выборы составов депутатов Представительных Собраний 10 районов области: Беловского, Большесолдатского, Горшеченского, Дмитриевского, Конышевского, Курского, Мантуровского, Обоянского, Суджанского и Хомутовского,
- выборы состава Льговского Городского Совета депутатов,
- выборы состава Собрания депутатов города Обоянь,
- выборы состава Собрания депутатов Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района,
- дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований на отдельных территориях.
Телефон «горячей линии» избирательной комиссии Курской области 8 (4712) 700-346.
ИСТОЧНИК KP.RU