1 131 избирательный участок открылся на территории Курской области

СЕГОДНЯ 11:09 2019-09-08T11:12:06+03:00

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1 131 избирательный участок открылся 8 сентября на территории Курской области. Традиционно голосование на них продлится с 8.00 до 20.00. Информацию о том, где находятся участки, можно получить с помощью специального сервиса. Как сообщает региональный ЦИК, избирательным правом обладают свыше 920 тысяч жителей области.

Куряне, которые не смогут по уважительной причине самостоятельно прибыть в место для голосования, могут обратиться в участковую комиссию до 14:00 часов с просьбой сделать это, например, на дому. Кроме того, в этот раз избиратели впервые смогли проголосовать на избирательных участках по месту нахождения. Такой возможностью воспользовались более 12 тысяч граждан. Еще 200 жителей Курской области, которые сегодня находятся в столице, намерены проголосовать на цифровых участках в Москве.

Напомним, 8 сентября в Курской области проходит 32 избирательные кампании:

- выборы губернатора Курской области,

- дополнительные выборы депутата Курской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3 (часть территории Центрального округа города Курска),

- дополнительные выборы депутата Курского городского Собрания шестого созыва по одномандатному округу №7 (часть территории Центрального округа города Курска),

выборы глав трех районов области Беловского, Горшеченского и Мантуровского, а также главы поселка Коренево Кореневского района,

- выборы составов депутатов Представительных Собраний 10 районов области: Беловского, Большесолдатского, Горшеченского, Дмитриевского, Конышевского, Курского, Мантуровского, Обоянского, Суджанского и Хомутовского,

- выборы состава Льговского Городского Совета депутатов,

- выборы состава Собрания депутатов города Обоянь,

- выборы состава Собрания депутатов Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района,

- дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований на отдельных территориях.

Телефон «горячей линии» избирательной комиссии Курской области 8 (4712) 700-346.

ИСТОЧНИК KP.RU