Под Курском в ДТП с грузовиком погиб мотоциклист

СЕГОДНЯ 14:23 2019-09-06T14:23:04+03:00

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В Золотухинском районе мотоциклист столкнулся с грузовиком и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Курской области в пятницу, 6 сентября.

Авария случилась на первом километре трассы Курск-Поныри-Свобода-Александровка-2-я Воробьевка в четверг, 5 сентября, в 15.30. Водитель мопеда без прав управления ехал со стороны автодороги Свобода-Алексанровка в направлении дороги 1-я Воробьевка. 70-летний мотоциклист не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он стокнулся с грузовиком ГАЗ-33081 под управлением 31-летнего мужчины.

В результате ДТП мотоциклист скончался на месте. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU